Ancora focolai in ospedale: paura al Fucito Pazienti contagiati nel reparto di Cardiologia

Ancora paura nel salernitano per focolai sviluppatisi in corsia. Al Fucito di Mercato San Severino 12 pazienti sono risultati positivi al Covid 19 nel reparto di cardiologia, chiuso temporanemanete per sanificare i locali. Uno di loro, affetto da patologie pregresse, è deceduto. In isolamento due infermieri.