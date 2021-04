Covid e Pasqua, dalla Costiera l'appello alla responsabilità Nuovi contagi nel Salernitano.15 casi a Sanza, sindaco:"Ragazzi che hanno trasgredito alle regole"

Covid e Pasqua nel Salenitano: tra nuovi positivi ed appelli alla responsabilità. Attualmente i positivi nel comune di Santa Marina sono 36. I focolai a Policastro sono stati individuati ed isolati e la situazione è sotto controllo. - Ha spiegato il sindaco Giovanni Fortunato - Per quanto riguarda Santa Marina ai positivi ed ai contatti stretti è stata già notificata la quarantena e siamo in attesa dell’esito di altri tamponi per avere una panoramica più precisa, in modo tale da poter individuare eventuali nuovi focolai ed isolarli immediatamente."

Il sindaco ha anticipato alla se dovessero aumentare i casi verranno applicate misure ancora più stringenti rispetto a quelle in vigore, sia in merito all’apertura dei locali, sia per quanto riguarda il rientro a scuola.

"Spero che in questo particolare momento ci sia ancora più attenzione e rispetto delle regole e che si possa, come comunità, superare il tutto più forti di prima. Rinnovo i miei auguri Pasquali a tutti e spero che le persone che stanno vivendo questa festività isolati dai familiari, causa Covid, possano guarire il più rapidamente possibile e tornare alla normalità." Ha concluso la Fascia tricolore.

Si complica la situazione nel comune di Sanza. Il sindaco Vittorio Esposito ha comunicato alla cittadinanza che sono aumentati a 16 i casi di coronavirus attivi nel comune. "Abbiamo avuto due giorni "di passione", venerdì e sabato santo. Un gruppo di ragazzo che, probabilmente, hanno trasgredito le regole. Ragazzi che con le rispettive famiglie si trovano in quarantena. Al momento stanno tutti bene, e questo ci tranquillizza. Ma stiamo monitorando la situazione. Invito tutti i ragazzi che hanno avuto contatti con i positivi a farsi il tampone."

"16 casi in due giorni non sono pochi, non ci era mai successo. - Aggiunge il primo cittadino - Il cluster, tra l'altro, questa volta, interessa un'intera generazione che va dal '99 al 2003. Dobbiamo fare fronte comune e cercare di evitare l'ulteriore diffusione."

Intanto, in occasione della Pasqua, il delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale fa appello al senso di responsabilità. In un messaggio, rende noti i dati della Divina, dal 13 ottobre 2020 al 2 aprile 2021, “L’incidenza della pandemia Covid 19 in Costiera Amalfitana, escluso Agerola, ha visto registrare 1737 casi di positività, con 1537 guariti e purtroppo 19 decessi. Abbiamo avuto un’incidenza di contagio in rapporto alla popolazione del 4,56%. Gli attuali positivi risultano essere 180 persone. Con il mese di aprile, come annunciato dal Governo e dalle Autorità Regionali avremo una netta accelerazione della Campagna Vaccinale, ed in anche in Costiera abbiamo predisposto ed approntato tutto quanto necessario per aumentare sensibilmente il numero di vaccinazioni giornaliere”.

“Abbiamo inoltre aderito con prontezza all’iniziativa della Regione Campania per vaccinare, fermo restando la vaccinazione per fasce di età, il comparto turistico, auspicando una ripresa economica per la prossima estate. Siamo alla fase finale, occorre non vanificare gli sforzi fatti da tutti, dalla stragrande parte dei cittadini nel rispettare le regole, dalle attività economiche sottoposte a chiusura o fortemente limitate, dai volontari che hanno profuso impegno senza risparmiarsi, dai sanitari che hanno operato al meglio.

Occorre prestare la massima attenzione, evitando assolutamente momenti di convivialità nei giorni di Pasqua e Pasquetta che possano determinare nuovi contagi. Con il mese di aprile auspichiamo di diramare bollettini di vaccinazioni effettuate e non di nuovi casi di positività al Covid-19. A nome mio e di tutti i sindaci vi auguri buona pasqua invitandovi nota una volta alla massima responsabilità" conclude il sindaco di Minori e delegato alla sanità Andrea Reale.

Ad Angri 12 positivi e 16 nuovi guariti: "Per la Santa Pasqua e il Lunedì in Albis invito tutti al buonsenso, per non ritrovarci in seria difficoltà nelle settimane a venire. - Ha scritto il sindaco Ferraioli - La prevenzione che mettiamo in essere oggi, sarà la salute di tutti noi domani. Non molliamo."

Sono ancora 6 i nuovi positivi a Fisciano, 4 nuovi contagi e 2 guariti a Vietri e 2 nuovi casi a Pellezzano. A Pontecagnano su 90 tamponi effettuati sono emersi 7 nuovi positivi, 8 i guariti, per un totale di 215 casi attivi. 7 nuovi positivi anche a Capaccio Paestum che conta così 81 persone contagiate.