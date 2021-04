Covid, la strage continua: lutto in sei comuni nel Salernitano 3 decessi nel Vallo di Diano, 1 a Pellezzano e Mercato San Severino. 2 a Cava negli ultimi giorni

Si allunga purtroppo il triste elenco delle vittime del Coronavirus in provincia di Salerno. Un nuovo lutto ha colpito il comune di Pellezzano che oggi piange il tredicesimo decesso per Covid. A comunicarlo l'amministrazione comunale: "Si informa la Cittadinanza della triste dipartita a causa del COVID-19 del Sig.r Erra Domenico. Alla famiglia, agli affetti ed a tutti i conoscenti giungano le condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità di Pellezzano." Nell'ultimo bollettino non è emerso nessun nuovo contagio, è di 47 il numero dei casi attivi in città.

Ancora una morte anche a Mercato San Severino, non ce l'ha fatta un cittadino residente nella frazione Carifi. "Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità." Ha scritto il sindaco Antonio Somma.

Anche il Vallo di Diano piange 3 nuove vittime del Covid-19. Oggi sono scomparsi un anziano di 79 anni di Polla, un 77 di Padula e una donna di 75 anni di Montesano sulla Marcellana. Erano tutti ricoverati nel reparto Covid-19 dell’ospedale “Luigi Curto”. Sale a 63 il numero delle persone che hanno perso la vita nella zona sud dall’inizio della pandemia.

Nel corso di una diretta facebook del sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, è stato comunicato il numero dei casi attivi nel comune: sono 459 i positivi in città. La fascia tricolore ha inoltre annunciato che negli ultimi giorni si sono anche verificati due decessi portando a 15 il numero delle morti per Covid nel comune. "Due persone anche abbastanza giovani - Ha sottolineano il sindaco Servalli, aggiungendo - Il covid è ancora forte, presente e cattivo e continua a fare danni non indifferenti nelle nostre città."