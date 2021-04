Covid killer, Nocera dice addio al professor Contaldi Una nuova vittima anche a Pontecagnano

Ancora un giorno di lutto per il Salernitano. Altri due decessi per Coronavirus sono stati comunicati dai sindaci della provincia. Nel pomeriggio, la notizia della scomparsa del professor Gino Contaldi ha sconvolto la comunità di Nocera Inferiore. L'uomo, da sempre appassionato di politica, era una figura di riferimento per molti. Era ricoverato all'opsedale di Scafati. Tantissimi i messaggi di dolore sui social.

Un nuovo decesso colpisce anche il comune di Pontecagnano Faiano. A dare la notizia il sindaco Giuseppe Lanzata che, nel consueto aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in città, ha comunicato alla cittadinanza "Con profondo dispiacere che questa sera un'altra nostra concittadina è stata portata via da questo terribile virus.Mi sento vicino alla sua famiglia, cui esprimo le più sentite condoglianze. Un affettuosissimo abbraccio come sempre, a coloro i quali sono ancora imprigionati dal virus." Sale a 21 il totale delle vittime del Coronavirus nel comune. L'ultimo bollettino consegna alla città, su 37 tamponi effettuati, 4 nuovi positivi e 5 guariti, per un totale di 229 casi attivi in città.