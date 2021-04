Salerno: ultima domenica "arancione" tra sole e passeggiate Anticipo di "zona gialla": presi d'assalto, lungomare, spiagge e parchi |FOTO

"Prove generali" di zona gialla in questa ultima domenica "arancione". La città di Salerno si è popolata: famiglie, adulti, giovani e bambini hanno invaso la city. Presi d'assalto il lungomare e le spiagge, soprattutto l'arenile di Santa Teresa e la nuova spiaggia a Mercatello. Pienone anche presso il nuovo spazio di aggregazione del Trincerone Est con tantissimi bimbi che, questa mattina, hanno affollato l'area giochi. Parchi e giardini gremiti di gente. Complice il bel tempo e la voglia di uscire - ora che nel comune è consentito - i salernitani hanno deciso di trascorrere questa ultima domenica di zona arancione all'aria aperta. Da domani, 26 aprile, la Campania entra ufficialmente in zona gialle e, dopo tante restrizioni, i cittadini sperano in un lento ritorno alla normalità cominciando dalle cose più semplici: come una passeggiata domenicale. Ma polizia e forze dell'ordine, presenti nei principali punti di aggregazione di Salerno, ricordano che la pandemia è ancora in atto e che deve prevalere il senso di responsabilità e il rispetto delle norme anticontagio. Intanto, i locali con spazi esterni, si preparano alla riapertura.