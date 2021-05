Buone notizie da Minori: la città torna Covid free Open day a Pagani: tantissimi giovani tra i 520 prenotati

Reallenta la corsa dei contagi in provincia di Salerno e buone notizie arrivano dalla Costiera Amalfitana. Il comune di Minore conclude il mese di maggio con zero positivi e torna ufficialmente Covid free. Il sindaco Andrea Reale ha comunicato che il 51% della popolazione residente ha ricevuto la prima dose di vaccino. Sono state somministrate, in città, 1704 dosi totali.

"Considerando al momento le fasce giovanili non inserite in elenco di persone da sottoporre a vaccino, la percentuale in relazione alle fasce coinvolte risulta essere sensibilmenre maggiore del 51% Stiamo per andare oltre questo brutto periodo!" Ha concluso la fascia tricolore.

Continuano le vaccinazioni in tutta la provincia. Oggi open day a Battipaglia e Pagni. Spedite le somministrazioni nel centro allestito nel multisala La Fenice: poco dopo le 13 erano già state inoculate circa la metà delle 520 dosi disponibili. Tra le persone che si sono prenotate e hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, come testimoniato anche da alcuni sanitari, tantissimi giovani.