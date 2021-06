Covid, aumentano i positivi a Laurino: "Situazione sempre critica" 33 casi in città, salgono i ricoveri in ospedale. Sindaco ai cittadini: "Vaccinatevi"

Preoccupa la situazione Covid a Laurino. Mentre la provincia di Salerno registra una frenata nei contagi, nel comune cilentano si registra un nuovo incremento dei positivi e dei ricoveri in ospedale. Sono 33 i casi attivi in città, 1 tampone è da ripetere e 6 sono i cittadini ricoverati. Tra i positivi, vi sono anche il parroco e due suore ricoverate presso il centro Covid di Agropoli. "La situazione è sempre critica ed è costantemente monitorata." A dirlo il sindaco Romano Gregorio che, il 1 giugno, ha firmato un'ordinanza con cui ha dichiarato il territorio di Laurino "zona rossa" con limitazioni agli spostamenti, alle attività aperte e il coprifuoco a partire dalle ore 22 fino alle 5 del mattino.

"Le Autorità sanitarie (Dipartimento di Prevenzione) con cui sono in continuo contatto non ritengono opportuna l'adozione di ulteriori misure, se non il controllo del rigorso rispetto di quelle già adottate." Sottolinea la fascia tricolore, sottolineando che, l'unico modo per combattere il virus è quello di evitare contatti, evitare assembramenti e frequentare luoghi pubblici solo per i motivi indicati nell'ordinanza sindacale (strettamente necessari).

"Le stesse Autorità sanitarie hanno ribadito che eventuali altre azioni (screening o altro) potranno essere prese eventualmente in considerazione una volta superata l'attuale fase di criticità." Conclude il primo cittadino.

Ed infine l'appello a tutti i Laurinesi e Villesi dai 20 ai 49 anni a partecipare all’open day di oggi a Roccadaspide. "Chi diffonde notizie circa l’impossibilità di partecipare perchè zona rossa dice il falso. Invito tutti coloro i quali non sono informati a non diffondere falsità" aggiunge il sindaco.

Le vaccinazioni si terranno oggi, dalle 15 alle 19, con vaccino Johnson & Johnson i cittadini dai 20 ai 49 anni già iscritti alla piattaforma e residenti nelle aree pertinenza. Sono 380 le dosi disponibili.