Castellabate, trovato con hashish e marijuana: arrestato 26enne Il giovane ha opposto resistenza durante un controllo

Il 9 giugno scorso a Castellabate i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 26enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante un servizio di contrasto alla vendita di droga sul territorio, hanno proceduto al controllo dell'indagato che ha opposto resistenza. In seguito alla perquisizione personale e domiciliare sarebbe stato trovato con 70 grammi di hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e un bilanzino di precisione. Si trova ora ai domiciliari.