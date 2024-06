Cetara si conferma roccaforte del centrosinistra, il borgo premia il Pd Supera il 55% dei consensi. La percentuale dei votanti sfiora il 50%

Il voto delle Europee conferma Cetara roccaforte del centrosinistra. La cittadina premia il Pd con il 55,80% che rappresenta il risultato più cospicuo conseguito dal partito di Elly Schlein sul territorio della Costiera Amalfitana. Un risultato che pone Cetara tra i primi paesi in Italia per la percentuale più alta di voti conferiti al Partito Democratico. «Abbiamo raggiunto quasi il 60% nonostante vento a sfavore - dice con soddisfazione il sindaco Fortunato Della Monica - Un risultato importante che ha una doppia valenza perché conferma Cetara roccaforte del centrosinistra in Costiera Amalfitana e al contempo premia il lavoro dell’Amministrazione Comunale. Anche questa volta, il nostro comune, figura tra i primi in Italia per l’alta percentuale di voti confluiti nel Pd. Un risultato che ci rafforza e darà un impulso sempre maggiore nell’azione di governo della città. L’impegno mio e dell’amministrazione comunale sarà sempre più forte e incisivo». Buona, nonostante l'astensionismo, la percentuale dei votanti che sfiora il 50% collocandosi tra le più alte in quelle città che non erano chiamate al rinnovo dei consigli comunali.