Bracigliano: gruppo Radici si congratula con il nuovo presidente della Provincia "Pieno sostegno ed adesione alle iniziative e alle proposte"

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano esprime le proprie felicitazioni al neo eletto Presidente dalla Provincia di Salerno, già Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

“Siamo convinti – dichiarano i Consiglieri di “Radici” - che il neo Presidente della Provincia Napoli, eletto con grande sostegno dei votanti, intraprenderà un percorso istituzionale fondato sulla ampia condivisione di strategie, obiettivi e finalità tutte tese in un quadro di organica armonia al rilancio economico, sociale, dei servizi e turistico di tutto il contesto provinciale di per sé contenitore di notevoli potenzialità ed attitudini, in attesa di essere valorizzate ed espresse al fine di rendere il territorio nostrano tra i più competitivi ed innovativi del quadro nazionale”.

“Siamo sicuri – aggiungono i membri di “Radici” - che il neo-eletto Presidente, forte della sua innegabile e consolidata esperienza quale Primo Cittadino saprà ascoltare ed armonizzare, in un contesto di grande coesione, le variegate anime, anche ideologiche, che compongono i 158 Comuni della Provincia di Salerno. Sono unanimemente riconosciute ed apprezzate le sue inequivocabili doti di sintesi e mediazione finalizzate alla crescita sinergica e propulsiva di un territorio così vasto”.

Il Gruppo “Radici”, con i suoi membri, sin d’ora garantisce pieno sostegno ed adesione alle iniziative e alle proposte che da Palazzo Sant’Agostino saranno messe in campo.