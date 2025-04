FOTO - Salernitana, ecco Marino al Centro Sportivo Mary Rosy Il tecnico siciliano è pronto per la sua nuova avventura

Pasquale Marino è appena arrivato al Centro Sportivo Mary Rosy. L’allenatore siciliano è pronto a diventare il quarto allenatore della Salernitana in stagione. Il 62enne di Paternò sottoscriverà il contratto bimestrale con la speranza di centrare l’obiettivo salvezza. Il tecnico è arrivato in compagnia del direttore sportivo Marco Valentini. La squadra lo ha atteso negli spogliatoi. Ora tutti in campo per il primo allenamento.