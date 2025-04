Breda, il messaggio d'addio: "Sempre forza Salernitana" Un messaggio pieno d'amore per una storia finita nel peggiore dei modi

Niente giri di parole. Roberto Breda non li hai fatti nè ne ha voluti. Anche dopo aver incassato l'esonero non si è scomposto. Si è limitato ad abbracciare Daniele Verde prima di varcare per l'ultima volta i cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy e chiudere la sua seconda parentesi da allenatore della Salernitana. La sua esperienza si è chiusa con dodici punti in dodici partite, una squadra al penultimo posto in classifica e tanti rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. Nonostante l'amarezza, la delusione di una piazza che sabato gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Per amore per questi colori era pronto ancora a combattere. Poi la notizia dell'esonero. "Forza Sempre Salernitana", il commento del tecnico sui social postando il cavalluccio marino che è diventata la sua seconda pelle. Si chiude una storia d'amore lunga una vita intera. Breda saluta e lo fa tifando granata.