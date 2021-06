Buone notizie da Sicignano degli Alburni: il comune torna Covid free A Montecorvino Rovella vaccinata più di metà popolazione

Buone notizie da Sicignano degli Alburni: il comune torna Covid free. In città, per la prima volta dal 25 ottobre, non risulta esserci alcun positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco Giacomo Orco: "Un dato di cui non possiamo che essere felici, ma che allo stesso tempo ci ricorda che i sacrifici di questi mesi, la sofferenza di tante famiglie, l'attenzione di tutta la nostra comunità devono essere necessariamente ripagati con la prudenza e l'intelligenza. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a rispettare le regole e cerchiamo di godere di questo traguardo il più a lungo possibile." Scrive la Fascia Tricolore.

Intanto, procede spedita la campagna vaccinale in provincia di Salerno. "Ogoglioso" il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, che fa sapere che più del 50% dei cittadini residenti sono stati vaccinati. "In poche settimane abbattuto il numero dei contagi - Conclude il primo cittadino - Un grande lavoro in sinergia con l’Asl, medici e volontari a cui va il mio sentito ringraziamento." Dall'ultimo aggiornamento risultano essere 13 i casi attivi sul territorio.