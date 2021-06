Voglia di estate e normalità: Positano "riparte" nel segno della cultura "Ci siamo fatti trovare pronti". Parla il sindaco Giuseppe Guida |VIDEO

Dopo mesi di chiusure e limitazioni, l’arrivo della nuova stagione estiva porta con sé la voglia di un “ritorno” alla normalità, complice la frenata dei contagi e una spedita campagna vaccinale. Così, Positano prova a ripartire. E lo fa nel segno della cultura e degli eventi, settore fortemente colpito dalla pandemia e dalle tante restrizioni. Lo scorso 5 giugno è stata inaugurata la nuova edizione della kermesse "Vicoli in arte": cento eventi da giugno a novembre che riempiranno - letteralmente - ogni angolo del borgo costiero, con arte, cultura, poesia, musica, danza. Non solo, dal 15 al 20 giugno tutto pronto per la nuova rassegna letteraria “Positano Racconta” dove scrittori nazionali e internazionali si confronteranno sul tema: “Il mondo che verrà”, il “dopo” pandemia.

“Abbiamo approfittato di questo momento di chiusura, non siamo stati fermi, abbiamo lavorato per farci trovare pronti. L’idea è stata proprio quella di investire sulla cultura” Spiega il sindaco Giuseppe Guida che annuncia manifestazioni e non solo: “Abbiamo investito anche sulla nostra Villa Romana. Abbiamo riaperto il museo e ulteriori scavi hanno portato alla luce nuovi importanti ritrovamenti”.

La possibilità di riaprirsi alla cultura e al turismo arriva anche grazie alla grande attenzione che è stata riservata alla campagna vaccinale. “A Positano è quasi un mese che non registriamo nuovi contagi e grazie al centro vaccinale, aperto nel mese di marzo, abbiamo vaccinato quasi il 55-56% dei residenti e da 15 giorni abbiamo iniziato anche le vaccinazioni per il comparto turistico” Un motivo d’orgoglio per il sindaco che sottolinea “Positano è pronta ad offrire non solo servizi di qualità, ma anche e soprattutto sicurezza.”

Si va quindi delineando, sempre di più, il piano estate 2021. Da venerdì 11 giugno, dopo lavori di riparazione e messa in sicurezza, è anche tornata agibile la banchina di approdo e da sabato sono state riattivate le vie del mare: "Una vicenda complessa, soprattutto per i danni che il molo ha subito nelle ultime mareggiate - spiega il sindaco - con la regione Campania abbiamo progettato un intervento "tampone" che ci consentirà di rendere il molo fruibile per questa estata procrastinando i lavori veri e proprio a inizio ottobre. Ma non ripartono solo le vie del Mare, è stato riaperto anche il lido Positano".

Insomma, l'estate è davvero alle porte e Positano "si è fatta trovare pronta": "Non era così scontato - conclude il sindaco - ma oggi il nostro paese è aperto a 360 gradi con alberghi, iniziative e manifestazioni. Positano vuole tornare a fare turismo, e noi stiamo lavorando per questo."