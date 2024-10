Innovazione e sviluppo, al via il progetto Smart city nel comune di Fisciano Sessa: "Investire nella connettività significa investire nel futuro dei nostri cittadini"

Il Comune di Fisciano ha ufficialmente siglato un protocollo d'intesa per il progetto Smart city di WindTre. L’iniziativa si pone l’obiettivo di accompagnare la crescita dei comuni italiani grazie alla diffusione di competenze digitali e alle tecnologie smart dedicate a cittadini e imprese del territorio.

La cerimonia di firma si è svolta presso la sala delle conferenze a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Sessa, e dei rappresentanti dell'azienda. Questo accordo segna un passo importante e renderà possibile lo sviluppo di servizi innovativi che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e aiuteranno a cogliere nuove opportunità di sviluppo sostenibile.

Il progetto smart city prevede una valutazione delle infrastrutture di Telecomunicazioni del Comune; iniziative di sviluppo delle competenze tecnologiche supporto sull’analisi dei fabbisogni tecnologici e sulle opportunità offerte dai servizi digitali per indirizzare lo sviluppo di servizi innovativi dedicati alla collettività.

Il sindaco Vincenzo Sessa ha dichiarato: "Oggi è un giorno importante per la nostra comunità. La firma di questo protocollo d'intesa rappresenta un'opportunità straordinaria per il nostro Comune. Investire nella connettività significa investire nel futuro dei nostri cittadini, nelle nostre imprese e nel nostro territorio. Attraverso il progetto Smart city, possiamo garantire a tutti l'accesso a servizi digitali di alta qualità, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo economico e sociale, favorendo l'uso delle nuove tecnologie e massimizzando i benefici derivanti dalla connettività”

“Siamo convinti che le collaborazioni pubblico-privato siano fondamentali per la piena realizzazione della trasformazione digitale e sostenibile delle città”, afferma Luciano Nobile, responsabile sviluppo mercato digitale della PA di WINDTRE.” Le Smart City costituiscono il fulcro della nostra strategia, infatti mettiamo a disposizione delle Amministrazioni locali le nostre competenze e le nostre tecnologie per contribuire alla progettazione delle città del futuro grazie a soluzioni capaci di semplificare la vita quotidiana dei cittadini e di favorire una maggiore competitività digitale delle imprese”.

Con questo accordo, il Comune di Fisciano si posiziona come un esempio di innovazione e lungimiranza, puntando a costruire un futuro sempre più connesso e digitale per tutti.