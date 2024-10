Salernitana, a Cremona la carica dei mille: il dato dei tifosi granata allo Zini Anche in Lombardia batterà forte il cuore granata

Un vero e proprio esodo. Nonostante i chilometri e la sconfitta interna con lo Spezia che ha minato in parte l’entusiasmo, il popolo della Salernitana fa sentire il suo calore alla squadra di Giovanni Martusciello. Per la delicata trasferta di Cremona, il settore ospiti dello Zini è pronto a colorarsi di granata: sono 1023 i supporters granata che hanno acquistato il proprio tagliando, sfruttando la prevendita che si è chiusa alle ore 19:00. La carica dei mille dunque in un momento già importante della stagione. Anche allo Zini batterà forte il cuore granata.