Manutenzione sull'A2: limitazioni al traffico in orario notturno Chiuso un tratto in prossimità dello svincolo di Pontecagnano Faiano

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione, dalla serata di oggi si renderanno necessarie delle limitazioni al transito lungo il tratto della A2 'Autostrada del Mediterraneo', in provincia di Salerno. A darne notizia l'Anas.

I dettagli

Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di questa sera e le ore 6:00 di domani mercoledì 16 marzo, sarà attiva la chiusura al traffico della A2 al km 18,820, in prossimità del Svincolo di Pontecagnano in direzione Nord, con rientro in Autostrada presso lo svincolo di Salerno Est- Fratte A2 diramazione NA al km 0.010.



Il percorso alternativo durante l’uscita obbligatoria di Pontecagnano nord: Uscita Autostrada Pontecagnano Nord, proseguimento per la SS 18/88 Tangenziale di Salerno fino allo Svincolo di Fratte, dallo svincolo di Fratte immissione in A2 per le direzioni A30 Roma; Avellino; A3 Napoli; Salerno Centro; Porto di Salerno.