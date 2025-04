Cittadella-Salernitana, al via la prevendita: ecco il dato dei biglietti venduti La torcida granata è pronta a far registrare un nuovo esodo

Il giorno di Pasquetta non fermerà l'esodo di tifosi della Salernitana, pronti a seguire in massa la squadra granata per lo "spareggio" salvezza in casa del Cittadella. La prevendita, partita in giornata, ha fatto registrare subito numeri importanti. In poche ore sono stati venduti circa 600 dei 1400 biglietti complessivamente destinati alla tifoseria ospite (1.114 posti per la Curva Nord e 323 per la Ovest Laterale Scoperta). Numeri che sono destinati a crescere nei prossimi giorni e che potrebbero far registrare anche il sold-out.

Il successo conquistato contro il Sudtirol, infatti, ha riaperto i giochi salvezza, dando nuove speranze alla torcida della Salernitana che, adesso, spera di chiudere con le marce alte questo torneo di serie B. Delle cinque partite in calendario, infatti, ben quattro metteranno i granata di fronte a scontri diretti per la permanenza in cadetteria. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, il primo esame-verità sul campo del Cittadella che, dopo la sconfitta subita a "Marassi" contro la Sampdoria è distante solo due lunghezze dalla squadra campana.