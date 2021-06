Salerno: "A Torrione spiaggia libera più accogliente e comoda" Le parole del sindaco Napoli: "Arenile rinnovato in vista del prossimo ripascimento"

Attenzione ai litorali cittadini. Per il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la spiaggia libera del lungomare Tafuri "Ha assunto un volto completamente nuovo a seguito degli interventi di rimozione dei massi e di livellamento della sabbia realizzati nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale."

Un'operazione di spianamento e pulizia degli arenili in vista della stagione estiva e balneare: "Già tanti salernitani hanno iniziato a frequentare il rinnovato arenile del quartiere Torrione, completo di docce e cestini per i rifiuti, che il prossimo anno sarà interessato dalle opere di ripascimento per la realizzazione di altre nuove splendide spiagge in città." Conclude la fascia tricolore.