Vertenza Fos-Prysmian ferma al palo: "Lavoratori dimenticati" La denuncia della sindaca Francese: a rischio il futuro di oltre 600 famiglie

"La vicenda della Prysmian Fos sembra caduta nel dimenticatoio". E' la denuncia della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.

"La perdita del posto di lavoro per molti operai, per gli addetti all'indotto, parliamo di oltre 600 unità, sembrano non interessare questo Governo, l'azienda e le forze politiche locali e nazionali. Non può passare sotto silenzio - rincara la dose la fascia tricolore della Piana - il dramma che molti nostri concittadini e lavoratori della Piana del Sele stanno vivendo in questi mesi. Si parla di ricollocazione delle unità lavorative ma non c'è ancora nessun accordo su questa possibilità. Ritengo doveroso accendere una luce su questo e chiedere a gran voce che tutti facciano la propria parte per poter salvare l'impianto produttivo di Via Spineta e impegnarsi affinché questo vero e proprio dramma per centinaia di famiglie sia scongiurato".