Salernitana, sliding doors Iervolino: dal Verona al possibile addio al club Fondi americani continuano a studiare i conti granata: ora il patron valuta la cessione

Un bivio: restare o salutare? Danilo Iervolino ha tirato il freno a mano ed è fermo con le quattro frecce ormai da settimane. Prima di scegliere la direzione, il patron della Salernitana si è preso un lungo periodo di riflessione. La retrocessione in serie B arrivata con largo anticipo ha permesso di togliere il piede dall’acceleratore, fare i conti con la delusione sportiva, con i conti da risistemare e valutare il futuro con grande attenzione.

Le offerte. Sul tavolo della Salernitana non ci sono ancora proposte ma ora si fa sempre più forte la possibilità che le prime proposte possano arrivare a stretto giro. Due fondi americani stanno visionando i conti granata e sembrano intenzionati ad aprire le trattative. Serviranno proposte importanti però per far tentennare Iervolino. Non solo una questione economica ma anche la volontà di creare un progetto sportivo importante, magari riuscire in quello in cui Iervolino sportivamente è mancato. Gli occhi sono puntati soprattutto su Brera Holdings, affare incrociato con un suo possibile coinvolgimento in futuro all’interno della holding. E che rappresenterebbe un mancato addio al club.

Il ricordo. Una situazione che stride con l’attuale realtà, con l’Arechi che ospiterà il Verona, saluterà la serie A e pretende chiarezza. Sono passati appena due anni e quattro mesi dal debutto di Iervolino da patron della Bersagliera. Era il 9 gennaio 2022, fu vittoria per 1-2 con gol di Djuric e Kastanos. Iervolino festeggiò dalla tv il primo passo verso una cavalcata salvezza incredibile. Era l’inizio di un idillio d’amore straordinario. Sembra una vita fa. Questione di sliding doors e di un futuro tutto da scrivere.