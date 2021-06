Turismo, il ministro Garavaglia a Positano: "Gli stranieri stanno tornando" L'incontro con sindaci,imprenditori e comparto vacanziero della Costiera e della Penisola Sorrentina

"Passeggiando per Positano noto che finalmente si torna a sentire l'accento straniero nelle nostre città, segno che i turisti stanno tornano. Rispetto allo zero dell'anno scorso, magari non tutti e subito, ma qualcosa di muove e questo è positivo".

Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione della visita a Positano. All'hotel "Le Sirenuse" l'esponente del Governo Draghi (accompagnato dall'europarlamentare della Lega Valentino Grant) ha incontrato i sindaci della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, il mondo delle imprese e del comparto turistico territoriale.

"Il Green pass consente di far tornare con serenità i cittadini europei, ma presto le nuove regole verranno estese anche agli americanti. E tutti sappiamo quanto sia decisivo il mercato statunitense per la Costiera", ha aggiunto Garavaglia.

All'incontro ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, e la guida del Distretto turistico Costa d'Amalfi, Andrea Ferraioli. Da tutti sono arrivate richieste e proposte per dare risposte concrete ad un comparto decisivo per l'economia campana e non solo.

"La Campania è una delle regioni più importanti dal punto di vista turistico per cui c'è un'attenzione particolare. Inoltre oggi c'era un grande evento, la prima fiera in presenza - ha aggiunto Garavaglia, a proposito del taglio del nastro della Borsa del Mediterraneo a Napoli -. Questa è la prima fiera importante, tra l'altro proprio sul turismo, poi ci sarà Firenze, la fiera del mobile a Milano. L'insieme delle fiere vale 40 miliardi di euro, non fare le fiere significa perdere 40 miliardi. L'importanza di una regola come questa che consente di far ripartire le fiere la dice lunga".

Il ministro del Turismo ha poi concluso con una battuta: "Conosco bene queste zone perché l'anno scorso ci sono venuto da turista e non da ministro. Spero di poter tornare, se ce ne sarà l'occasione".

Qui il servizio con la visita di Garavaglia in Campania nel tg di OttoChannel 696