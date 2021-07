Buone notizie dall'Agro: San Valentino Torio è Covid free "Non bisogna abbassare la guardia, proseguire con le vaccinazioni a tutta forza"

Buone notizie arrivano dall'Agro Nocerino Sarnese: il comune di San Valentino Torio, da ieri, è tornato ufficialemente Covid fredd. Guarito anche l'ultimo cittadino risultato positivo al Coronavirus, a dare l'annuncio il sindaco Michele Strianese che ha voluto sottolineare "Nonostante tutto non bisogna abbassare la guardia e tenere alta la concentrazione." Anche per questo, continua spedita la campagna vaccinale nel centro di Via Russolillo.

"L' Amministrazione Comunale sta investendo tanto per questo centro vaccinale e ne assicuriamo la piena funzionalita' a nostre spese, grazie anche al contributo indispensabile dei volontari e la collaborazione dell' ASL SALERNO. Ma questa è una priorità e dunque bisogna proseguire la campagna a tutta forza. Da questa settimana si accellera per i richiami, ovvero per le seconde dosi." Aggiunge il primo cittadino. Nella giornata di ieri altre 80 somministrazioni, in totlae sono state somministrate 8.570 dosi complessive ai cittadini. Di queste 5.584 sono prime dosi, il che vuol dire che il 51 % della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anticovid 19. Circa il 27 % di essi hanno ricevuto anche la seconda dose e dunque hanno completato il ciclo vaccinale.

"Siamo felici di contribuire fortemente alla campagna vaccinale. Questo ci consente di mantenere bassi i contagi e limitare la diffusione del virus." Conclude la fascia tricolore.