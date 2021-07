Covid a Minori, aumentano i contagi: salgono a 7 i positivi L'appello del sindaco Reale: "Indossate la mascherina". Due giovani positivi a Pollica

Sale a sette il numero dei cittadini positivi al Coronavirus nel comune di Minori. Si tratta di contatti stretti dei precedenti positivi. In via precauzionale, dopo la notizia dei primi 5 contagi, è stato anche chiuso un ristorante. Alcune delle persone risultate positive sarebbero anche state vaccinate. La Costiera Amalfitana deve così fare i conti con un nuovo aumento dei contagi e l'appello del sindaco Andrea Reale è al rispetto delle regole: "Gli operatori economici soggetti attivi di protezione civile a difesa del nostro paese. Un accorato appello a tutti gli operatori econimici, in special modo a chi opera in ambienti al chiuso, ad invitare i propri clienti ad indossare la mascherina prima di entrare e ad osservare i dovuti distanziamenti."

Anche nella vicina Maiori si "rompe" la bolla del Covid free. Nella giornata di ieri sono stati registrati tre nuovi positivi.

E nuovi contagi emergono anche i Cilento. Registrati due nuovi casi nel comune di Pollica, si tratta di due giovani, uno residente ed uno domiciliato sul territorio comunale.

"Abbiamo effettuato le attività di tracciamento e il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno sta provvedendo a definire i provvedimenti di messa in sicurezza. - Ha fatto sapere il sindaco Stefano Pisani - Bisogna prestare la massima attenzione, soprattutto da parte dei più giovani e da parte di coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale. A parziale conforto c'è l'evidenza che alcuni dei ragazzi, che avevo completato il ciclo vaccinale, pur essendo entrati in contatto stretto con i positivi ad oggi risultano essere negativi."