Covid, boom di positivi a Campagna: 10 nuovi casi Sono 16 i contagi in città

Balzo di contagi nel comune di Campagna. Nella giornata di ieri, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 10 nuovi positivi. In totale, i casi di positivi presenti sul territorio sono 16, si tratta di cittadini residenti nelle zone alte della città. Ad informare la cittadinanza è stato il sindaco Roberto Monaco che ha anche rivolto un appello a "rispettare il distanziamento fisico, ridurre la propria mobilità allo stretto necessario ed osservare le regole di autoprotezione (indossare le mascherine, igienizzare spesso le mani, ecc.)." Proprio a causa dell'aumento dei contagi, la città ha dovuto rinunciare anche quest'anno al celebre evento ‘A Chiena, in programma per il giorno 1º agosto. "La necessità di assicurare la tutela dei nostri concittadini e dei tanti ospiti impone, quindi, un gesto di responsabilità." Aveva spiegato la fascia tricolore.