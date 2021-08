Covid nel Salernitano, nuovi contagi: sono 25 i positivi a Campagna Un nuovo caso a Minori, in 6 giorni 5 nuovi positivi a Montecorvino Rovella. Il report dei sindaci

Un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in provincia di Salerno. Diversi sindaci hanno comunicati nuovi contagi. Un nuovo positivo a Minori, si tratta di una persona non residente ma domiciliata nel comune della Divina che si è sottoposta a test volontario per rientro da un viaggio estero. Si trova ora in isolamento ed è stata tracciata la catena dei contatti.

Sale, intanto, a 25 il numero dei cittadini positivi a Campagna. Nella giornata di ieri si è negativizzata una persona e l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 6 nuovi casi, di cui 5 appartenenti ad unico nucleo familiare e 1 collegato a precedenti casi dei giorni scorsi. I cittadini contagiati risiedono tutti nelle zone alte. Un nuovo positivo anche a Pontecagnano, a Montecorvino Rovella, invece, negli ultimi 6 giorni sono stati effettuati 104 i tamponi di cui 5 sono risultati positivi.

Una persona, invece, sì è negativizzata e risulta quindi guarita. Le persone attualmente positive sul territorio di Montecorvino Rovella sono 11. I sindaci dei comuni invitano le persone a vaccinarsi ed a rispettare le prescrizioni sul contenimento del contagio e sul distanziamento.