Covid nel Salernitano: 2 nuovi positivi ad Altavilla Silentina, erano vaccinati 8 contagi a Pontecagnano. A Castelnuovo Cilento effettuate 484 vaccinazioni durante l'open day

Il Covid circola ancora nel Salernitano, nuovi aggiornamenti sono stati forniti da diversi sindaci della provincia. Ad Altavilla Silentina sono stati registrati due nuovi positivi. Si tratta di cittadini, vaccinati e asintomatici, che hanno effettuato il tampone perché contatto di positivo sul posto di lavoro. Al momento sono quattro le persone positive al COVID-19 nel comune, un cittadino risultato positivo nei giorni scorsi ha, infatti, deciso di effettuare la quarantena in un altro comune. "Chiediamo a tutti di continuare a rispettare le regole: indossiamo la mascherina, manteniamo la distanza interpersonali, disinfettiamo spesso le mani e soprattutto vaccinatevi", scrivono dall'amministrazione comunale. Intanto a Pontecagnano, da 2 al 4 Settembre sono stati 172 i tamponi effettuati. 8 di questi sono risultati positivi, per un totale di 33 cittadini attualmente contagiati.

Dopo la morte del giovane Amerigo Esposito, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese ha voluto rinnovare, ancora una volta, l'appello alla vaccinazione: "E' importante proseguire con la campagna vaccinale. Il vaccino ci protegge dal contagio e soprattutto da eventuali attacchi del virus sul nostro organismo. Lo dimostrano i pochi casi di contagio che abbiamo nel paese, nonostante i focolai che si sono verificati in alcune famiglie", scrive la fascia tricolre. Da lunedì 6 settembre riaprirà anche il centro vaccinale presso il centro di quartiere di Via Don Tonino Bello. Sono ben 6.803 i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino in città, ovvero il 62 % della nostra popolazione residente. Inoltre 4.806 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, si tratta del 44 % della popolazione residente.

"Molti altri sono gia' immunizzati con una sola dose di vaccino, o perché hanno precedentemente contratto il virus o perché hanno ricevuto il vaccino Janseen (percentuale che si valuta intorno al 10 % della popolazione residente). Possiamo asserire, dunque che i nostri concittadini immunizzati ammontano al 54 % circa della popolazione residente. In totale, al 4 Settembre, sono 11.609 le dosi somministrate a nostri concittadini residenti a San Valentino Torio. Daremo una sterzata finale nel mese di settembre, con l' apertura del centro vaccinale, andando ad immunizzare circa l' 80 %della popolazione", conclude il primo cittadino.

Prosegue spedita anche la campagna di vaccinazione anche in altri comuni. Durante l'open day a Castelnuovo Cilento di ieri sono state effettuate 484 vaccinazioni di cui 468 con il vaccino Pfizer e 16 con il vaccino Moderna. "È andata molto bene! Avremo, in questo mese, altre sedute vaccinali al nostro Punto di Vaccinazione anti COVID-19, precisamente nei giorni 12-19-20-24-25 settembre. Nei prossimi giorni saremo più precisi. Grazie di vero cuore, dal profondo del mio cuore, a tutti. Nessuna dose di vaccino va sprecata! Castelnuovo Cilento c’è!", il commento dell'amministrazione comunale.