Capaccio, paura in un'azienda bufalina: incendio distrugge fienile Sono in corso accertamenti per appurare la matrice del rogo

Paura nella serata di ieri a Capaccio Paestum dove, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un incendio in via Caserta. Le fiamme hanno completamente distrutto uno dei fienili di un'azienda bufalina. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono riusciti a domare il rogo, evitando che potesse estendersi ulteriormente. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal fienile, rendendo l'aria irrespirabile. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri della stazione di Capaccio per appurare la matrice dell'incendio.