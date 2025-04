A Salerno la "Giornata del mare e della cultura marina" con mille studenti L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, alla Stazione marittima

È tutto pronto per la quarta edizione della Giornata del Mare e della Cultura Marina, l’evento promosso dall’Associazione dei Circoli Nautici della Campania, in programma venerdì 11 aprile alle 10 presso la suggestiva Stazione Marittima di Salerno. Anche quest’anno, la manifestazione sarà un’occasione speciale per celebrare il mare come risorsa preziosa, da tutelare e valorizzare, attraverso una ricca serie di iniziative dedicate alla cultura marina e all’educazione ambientale.

Saranno circa mille gli studenti, provenienti da ogni parte della Campania, che parteciperanno all’evento: per loro, un vero e proprio percorso tra stand informativi e dimostrativi, allestiti da Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, medici sportivi, Legambiente e dalla stessa Associazione dei Circoli Nautici.

Il momento clou della giornata è previsto alle ore 10.30, con l’avvio della cerimonia ufficiale, introdotta dall’ingresso solenne della banda della Marina Militare. Seguiranno i saluti istituzionali, la consegna delle targhe alle autorità presenti e il riconoscimento agli istituti scolastici partecipanti. La banda tornerà ad esibirsi prima dei saluti dell’ammiraglio Budri, del comando logistico della Marina Militare. Lunedì e martedì scorsi, inoltre, grande curiosità ha suscitato la presenza dell’incrociatore Caio Duilio.

Grande attesa anche per il premio “Associazione Circoli Nautici della Campania”, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito alla nave-scuola Amerigo Vespucci, simbolo della marineria italiana, premiata come “ambasciatrice dell’Italia nel mondo, custode delle tradizioni e simbolo di sostenibilità e innovazione” (la consegna sarà poi effettuata a bordo il prossimo mese di maggio, quando l’imbarcazione farà tappa nel Golfo di Napoli).

Prima dell’esecuzione dell’Inno nazionale, è previsto l’intervento dell’on. Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, promotore della legge del 2021 che ha reso possibile la nascita dell’Associazione oggi composta da 24 realtà del panorama nautico regionale: associazione medico sportiva dilettantistica di Napoli, Circolo Canottieri Irno, Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata, Circolo Nautico Marina di Alimuri, Circolo Nautico Marina della Lobra, Circolo Nautico Monte di Procida, Circolo Nautico Posillipo, Circolo Nautico Sapri, Circolo Nautico Torre del Greco, Circolo Velico Lazzarulo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale Italiana di Napoli, Reale Yatch Club Canottieri Savoia, Yatch Club Capri, Azimut Salerno, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Ilva Bagnoli, Club Velico Salernitano, Lega Navale Italiana di Ischia, Lega Navale Italiana di Torre del Greco, Peepul Sport Onlus asd, Rari Nantes Napoli, Lega Navale Italiana di Giugliano e Polisportiva Siulp.

Con il suo costante impegno nella promozione della cultura del mare, l’Associazione Circoli Nautici della Campania continua a essere un punto di riferimento per la sensibilizzazione delle giovani generazioni, attraverso eventi di rilievo e progetti educativi che rafforzano il legame tra il territorio e il mare, risorsa vitale per l’intero Paese.