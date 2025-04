Salernitana-Sudtirol, superata 9mila spettatori. Dietrofront botteghini Sarà possibile acquistare il proprio tagliando nei pressi dell'Arechi solo sabato

Accelerata importante. A meno di 72 ore dalla sfida dell’Arechi, il popolo granata alza la voce in vista di Salernitana-Sudtirol. Sono circa 5000 i tagliandi venduti (4700), quasi 2000 in più nel giro di 24 ore. Segnale di quanto, nonostante le difficoltà, la tifoseria voglia stringersi ancor di più alla Bersagliera, pronta ad accogliere domani Pasquale Marino. Superata quota 9000 spettatori, con la doppia cifra ad un passo e classica impennata attesa a poche ore dal fischio d'inizio.

Per i supporters granata da registrare un dietrofront: il club ha comunicato che domani non sarà aperto il botteghino dello stadio Arechi come inizialmente annunciato in mattinata. Appuntamento direttamente a sabato, giorno della partita, dalle 12:00 alle 14:30.