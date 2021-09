L'estate 2021 di Voglio un Mondo Pulito: rimosse 2,6 tonnellate di rifiuti 57 gli interventi svolti a Salerno e 146 i partecipanti: "Più fatti e meno parole"

Nemmeno il caldo li ha fermati e ora che l'estate sta per finire è tempo di bilanci e di valutazioni, di quello che è stato fatto e di quello che si sarebbe potuto fare, per i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito. I ragazzi, nel corso dei mesi estivi, hanno rimosso 2,6 tonnellate di rifiuti, tra indifferenziata plastica, vetro, cicche di sigaretta e non solo. Nel solo mesi di agosto i rifiuti rimossi ammontano a 869,6Kg.

Ben 57 azioni svolte, tra Clean Up, interventi in solitaria o piccoli gruppi e appuntamenti con "la raccolta cicche". Il tutto svolto, come sempre, per cercare di ridare dignità all'ambiente e prendersi cura dei luoghi del cuore della città di Salerno ancora, troppo spesso, ostaggio di incivili e degrado.

"Più fatti e meno parole", scrive il presidente Ciccio Ronca ringraziando "ogni singola persona che ha preso parte alle iniziative, e a chi ancora crede che qualcosa possa cambiare". Sono stati 146, in totale, i cittadini che hanno preso parte agli interventi, di cui 82 nuovi. Il dato più importante è quello dell'indifferenziato, con ben 1.235.6 kg rimossi, segue il vetro con 701,2 kg e la plastica con 328,7 kg. Tra i luoghi attenzionati vi sono la spiaggia di via Allende, lì dove "tutto è iniziato", la Foce del fiume Irno, il quartiere di Mercatello.

Certo un bilancio che pesa e che testimonia quanto l'abbandono di rifiuti e l'incivilità di alcuni siano, purtroppo, problemi ancora attuali.