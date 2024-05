Incidente sulla Statale Amalfitana, due persone precipitano nel vuoto a Maiori Necessario l'intervento dell'elisoccorso per recuperarle tra le rocce e la vegetazione

Brutto incidente stradale sulla Statale 163 Amalfitana, nel territorio del comune di Maiori. Uno scooter con a bordo due persone è finito contro la recinzione stradale, precipitando al di sotto della carreggiata.

I due malcapitati risultano feriti e sono stati recuperati in elicottero. Sul posto l'Anas, il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Bloccata la viabilità, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

I feriti sono due giovani che - per cause in corso di accertamento - hanno prima impattato contro il muro di protezione per poi precipitare tra la vegetazione e le rocce sottostanti. Entrambi sono coscienti, ma per recuperarli si è reso necessario l'intervento di un mezzo di soccorso aereo.