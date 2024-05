Sessa Cilento, maltratta la ex: divieto di avvicinamento per un 54enne Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Sessa Cilento hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con prescrizione di non farvi rientro e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 54enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni aggravate. In particolare l'uomo, in più circostanze, avrebbe maltrattato l'ex compagna.