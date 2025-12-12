Salernitana, mercato in fermento: 'segnale' Lescano, Bruzzaniti non è incedibile L'attaccante dell'Avellino criptico sui social, il Pineto può salutare il suo dieci

Mercato di bomber e di riferimenti offensivi. La Salernitana va a caccia di un super colpo per sistemare il proprio attacco. Nelle ultime settimane anche il direttore sportivo Daniele Faggiano non ha fatto mistero sull’interessamento dei granata per Facundo Lescano. L’attaccante è scivolato indietro nelle gerarchie di Biancolino in Irpinia e spinge per un addio. Un segnale è arrivato dai social: l’italo-argentino ha rimosso la sua foto profilo in maglia biancoverde scegliendo una foto lontana dal terreno di gioco. Un possibile indizio di un amore agli sgoccioli, con la Salernitana pronta a tuffarsi.

“Bruzzaniti può andare via”.

A far rumore sono anche le dichiarazioni di Marcello Di Giuseppe che apre all’addio di Bruzzaniti. Il ds del Pineto ammette quanto possa essere difficile poter resistere ad offerte da capogiro per il proprio numero dieci. “Parliamo di un calciatore molto ambito ed è giusto. In due anni ha collezionato numeri fuori categoria, ne sono orgoglioso, io so chi era Bruzzaniti un anno e mezzo fa e so chi è adesso. Per me particolarmente è un motivo d’orgoglio. Il giocatore è attenzionato da tante: in questa finestra qualcosa potrà succedere e noi saremo pronti a trovare un nuovo Bruzzaniti“. La Salernitana lo segue sin dall’estate ma la richiesta di quasi mezzo milione di euro per il cartellino frena i granata. Il Catania è in pole position, pronto a puntare sul numero dieci per sostituire l’infortunato Cicerelli.