Salernitana, a Picerno in emergenza: tre assenze a sorpresa Raffaele con gli uomini contati

La Salernitana dovrà affrontare il match di Picerno in emergenza. Oltre a Cabianca e Frascatore, i granata dovranno fare a meno anche di Coppolaro, Varone e Inglese, tutti fermati da problemi fisici. L'attaccante - secondo la versione fornita dalla società - ieri ha preso una botta in allenamento, la cui entità dovrà essere valutata ad inizio della prossima settimana. Il difensore ed il centrocampista, invece, si sono già sottoposti ad accertamenti che hanno dato esito negativo ma presentano ancora dolore.

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Donato Curcio contro l’AZ Picerno, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 40 Barzagli*;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 8 Varone, 9 Inglese, 21 Coppolaro, 35 Cabianca, 38 Frascatore.