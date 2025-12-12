Scafati, il centrodestra prova a compattarsi: dialogo Aliberti-Santocchio La strada è stata tracciata da Edmondo Cirielli

Fratelli d'Italia e Forza Italia a Scafati tentano la strada del confronto. Dopo la telefonata con cui il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto al leader regionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, di aprire un dialogo, il coordinatore cittadino Mario Santocchio ha reso noto di aver ricevuto da Cirielli l’indicazione di avviare un percorso di confronto con il primo cittadino di Scafati.



«Si dialoga per due obiettivi fondamentali: l’unità del centrodestra e il bene comune degli scafatesi. Non ci sono altri tipi di interessi», dichiara Santocchio, precisando che ogni passo è orientato esclusivamente al bene della comunità. Il coordinatore cittadino di Scafati ribadisce inoltre la propria coerenza rispetto alla sua storia politica e amministrativa, pur nel pieno rispetto delle linee di Fratelli d'Italia: «Sono un uomo di partito».



Un dialogo su cui è intervenuto anche il coordinatore cittadino di Forza Italia, Luca Celiberti. “Dopo la campagna elettorale delle regionali sembrava atto dovuto provare a ricomporre il centrodestra a Scafati. Il senso di responsabilità del sindaco, dopo averne parlato con tutta la maggioranza lo ha portato a dialogare con il candidato presidente alla Regione Edmondo Cirielli. Motivo per il quale ieri c’è stato questo incontro formale con il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio per discutere della possibilità di poter continuare a governare questa città in un clima di serenità, cercando di trovare posizioni e momenti che uniscono piuttosto che situazioni che dividono. Le valutazioni saranno fatte da una parte e dall’altra nei prossimi giorni, anche perché siamo alla vigilia di uno degli argomenti più importanti che riguarda la Città: il Piano Urbanistico Comunale che si aspetta da trent’anni e che va condiviso con tutti. Apprezzo personalmente la disponibilità data e l’apertura al dialogo riscontrata, motivo per il quale nei prossimi giorni seguirà una richiesta di incontro tra il sottoscritto e il coordinatore cittadino di FdI».

