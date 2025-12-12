Cava de' Tirreni, premio cavesi nel mondo a Paola Mercogliano Prestigioso riconoscimento per la scienziata del clima

Si è riunito ieri, a Palazzo di Città, la Commissione di Assegnazione del Premio “Cavesi nel Mondo 2025”, costituita dal sindaco Vincenzo Servalli, sua Eccellenza Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi, Cava de’ Tirreni, Dom Michele Petruzzelli, Abate della Abbazia SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, Pasquale Montuoro, Presidente del Rotary Club Cava de Tirreni e Anna Maria Mariniello, Segretario del Rotary Club.

All’esame delle candidature pervenute dal Comitato di Preselezione, in relazione ai criteri del regolamento del Premio, organizzato dal Rotary Club, ed arrivato alle XIX edizione, la Commissione ha deliberato di assegnare il prestigioso riconoscimento di “Cavesi nel Mondo 2025”, alla dott.ssa Paola Mercogliano, scienziata del clima, docente di Meteorologia avanzata presso l’Università Parthenope” di Napoli, Presidente della Società Climatologica per il biennio 2025/26, autrice di oltre 80 pubblicazioni scientifiche e coordinatrice di progetti di ricerca nazionali ed internazionali e di collaborazioni con enti e istituzioni alla progettazione di valutazioni del rischio climatico e strategie di adattamento.

“Il contesto in cui viviamo – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – ha posto la questione del cambiamento climatico al centro dell’attenzione dei grandi del mondo. Avere una nostra concittadina che si occupa ad alto livello di questi temi ci riempie di orgoglio. Esprimo le mie più sincere congratulazioni”.

“Come Rotary Club Cava de’ Tirreni - afferma il Presidente Pasquale Montuoro - siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa XIV Edizione del Premio Cavesi nel Mondo che quest’anno è stata molto impegnativa per il numero e per l’alto profilo delle candidature pervenute. La scelta finale è ricaduta sulla Dott.ssa Paola Mercogliano, scienziata del Clima, un argomento caro al Rotary che tra le sue aree di azione annovera la “Tutele dell’ambiente”, un patrimonio comune che va tutelato e protetto. Da sempre siamo impegnati a rafforzare le capacità delle comunità di adottare soluzioni locali, creare progetti di service innovativi e utilizzare le sovvenzioni e altre risorse per favorire l'armonia tra le persone e la natura. Gli ecosistemi fiorenti possono promuovere la salute delle persone, creare opportunità economiche e contribuire a costruire la pace”.