Picerno-Salernitana. Raffaele: "Momento difficile, non possiamo sbagliare" Il tecnico al sito granata: "Serve una vittoria, non possiamo fallire"

Ultima trasferta dell'anno e necessità di vincere. Il momento è difficile. Giuseppe Raffaele non ci gira intorno. Che la posta in palio si altissima lo si capisce anche dalla nota preparartita stringata per Picerno-Salernitana: “Sappiamo che questa partita ha un peso importante e che dobbiamo fare il meglio possibile. In settimana abbiamo lavorato su tutti i particolari con grande concentrazione. È proprio nei momenti difficili che bisogna metterci ancora più rabbia. L’impegno di tutti c’è sempre stato ma occorre maggiore ferocia: è esattamente questo quel che ho chiesto ai ragazzi in settimana. Di fronte troveremo sicuramente una squadra che darà tutto con grandissima determinazione".

La ricetta per vincere è chiara: "Dobbiamo avere fiducia, essere compatti, sereni e fare quel che è nelle nostre corde. Siamo consapevoli di dover fare il massimo per ottenere il risultato che desideriamo. Abbiamo qualche defezione ma sono tranquillo e so bene che chi andrà in campo farà il suo dovere. Vogliamo a tutti i costi ottenere una vittoria perché lo meritiamo tutti: gruppo, società, proprietà e soprattutto tifosi che anche domani ci accompagneranno in massa e ci faranno sentire a casa”.