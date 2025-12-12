La Salernitana scrive ai tifosi in trasferta: "Ecco le indicazioni per Picerno" Lunga nota del club rivolto ai 635 cuori granata che andranno in trasferta

La Salernitana scrive ai propri tifosi. In vista della trasferta di Picerno, l’apertura dei varchi per il settore ospiti è prevista alle 13:00, salvo differenti indicazioni previste dal Dirigente dell’Ordine Pubblico. L’AZ Picerno consiglia di anticipare l’arrivo allo stadio, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza. L’invito ulteriore per i sostenitori ospiti è quello di mettersi in viaggio in tempo utile per giungere a Picerno con congruo anticipo. Per l’accesso allo stadio è necessario esibire il biglietto unitamente al documento d’identità personale (non sono valide le patenti auto), osservare le indicazioni fornite dagli stewards, nonché il Regolamento d’Uso dello Stadio. L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è ubicata a valle dello stadio Donato Curcio: è presente apposita segnaletica per facilitare l’individuazione del settore. Si ricorda che i biglietti ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio nel giorno della partita. Pertanto, si raccomanda ai tifosi granata di non recarsi a Picerno sprovvisti di titolo di ingresso.

Percorso consigliato

Le indicazioni della Questura di Potenza per i tifosi della Salernitana sono le seguenti: prendere A2 – Autostrada del Mediterraneo in direzione sud, uscita Sicignano degli Alburni. Seguire indicazioni per Raccordo Autostradale 5 in direzione Potenza e imboccare successivamente l’uscita Picerno dove, di concerto con la scorta tecnica, i tifosi verranno agganciati da una staffetta della Questura di Potenza.

Norme e striscioni

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme relative al divieto di occupazione delle scale, al divieto di introduzione di materiale esplodente e/o pirotecnico e al divieto di esposizione di striscioni non autorizzati, contribuendo così alla riuscita di una giornata di sport in un clima sereno e sicuro. L’introduzione di striscioni è regolamentata dalle indicazioni previste dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ed in accordo con il G.O.S. – Pertanto le eventuali richieste di introduzione di striscioni da parte della tifoseria ospite dovranno pervenire preventivamente alla società AZ Picerno nelle modalità e tempistiche previste, salvo che tali richieste non siano già approvate ed indicate nell’albo degli striscioni previsto dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso il varco riservato alla tifoseria ospite. In fase di accesso, il personale stewards provvederà a verificare il contenuto e le previste autorizzazioni.