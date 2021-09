Covid Hospital Scafati: quasi tutti pieni i posti di terapia intensiva La situazione non è ancora di allarme

All'ospedale Scarlato di Scafati sono quasi tutti occupati i posti di terapia intensiva Covid e di sub intensiva. La situazione però non è ancora di allarme ma di pre emergenza, se necessario verranno allestiti altri posti letto. La maggior parte dei pazienti, l'80% , non sono vaccinati, comportando quindi un aggravante della patologia. A rendere noto il dato il direttore sanitario dell'ospedale D'Ambrosio. L'attenzione resta comunque alta anche in vista della riapertura delle scuole e dell'arrivo dell'autunno, preoccupano possibili focolai. Intanto continuano gli open day nel salernitano per cercare i vaccinare il maggior numero di persone possibili.