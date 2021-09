Idee e futuro: a Salerno la IV edizione del Meeting Nazionale dei Giovani Obiettivo del meeting, attraverso i 4 focus, è istituire una vera e propria "Youth Work Academy"

Quattro giorni, quattro focus scelti, 7 regioni coinvolte e 110 partecipanti. La quarta edizione del Meeting Nazionale dei Giovani, organizzato da Moby Dick ETS e cofinanziato dal programma Erasmus+, ha ufficialmente preso il via, ieri pomeriggio, presso il Saint Joseph Resort. Dal 16 al 19 settembre studenti, rappresentanti, volontari e appassionati elaboreranno policy papers da discutere con attori istituzionali e organizzeranno gruppi di lavoro. Obiettivo del meeting, attraverso i quattro focus scelti (Engage – Connect – Empower – Act), è istituire una vera e propria “Youth Work Academy” interregionale e destinata ai giovani. Ad aprire la manifestazione, da programma, avrebbe dovuto esserci la Ministra alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, trattenuta poi da impegni istituzionali. La ministra non ha mancato, però di far sentire il suo supporto augurando a tutti i partecipanti un buon lavoro. Tra i presenti anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore Mariarita Giordano, il presidente della Moby Dick ETS Francesco Piemonte, il direttore della Moby Dick ETS Paolo Senatote.

I giovani di Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise saranno i protagonisti delle attività di dialogo e processi partecipativi, atti a coinvolgere fasce e categorie della popolazione nella costruzione di nuove politiche partendo dalle proprie necessità.

Ad incontrare i ragazzi e le ragazze provenienti dalle 7 regioni italiane che hanno patrocinato il meeting (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise) anche il Responsabile Scientifico Osservatorio Culture Giovanili Ocpg dell’Università degli Studi di Salerno, Stefania Leone, già Presidente Forum Regionale dei Giovani - Campania, Giuseppe Caruso e il responsabile Ricerche, Studi e Relazioni Internazionali IFEL Campania, Gaetano Di Palo.

Tra gli appuntamenti previsti per oggi, oltre alle sessioni di lavoro, anche un incontro con il Managing Director di Giffoni Opportunity Jacopo Gubitosi e i sindaci Sonia Alfano di San Cipriano Picentino, Francesco Morra di Pellezzano e Giuseppe Lanzara di Pontecagnano Faiano, a nome dell’ANCI Campania.

Si prosegue domani con altre sessioni di lavoro. Attesi anche Antonio Iannone, senato della repubblica, Anna Bilotti della Camera dei deputati e Andre Volpe, consigliere regionale della Campania.

Ultimo appuntamento alle 10 del 19 settembre con la presentazione dei policy papers e gli interventi di Serena Angioli, dirigente agenzia nazionale giovani, Mario Furore, deputato parlamento europeo, Virgilio D’Antonio, direttore del dipartimento POLICOM Unisa e Mario Pozzi, dell’ufficio di presidenza consiglio nazionale Giovani.