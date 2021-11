Il Covid torna in corsia: chiuso un reparto all'ospedale di Vallo della Lucania Sospese anche le visite per motivi di sicurezza. Contagiati degenti, personale medico e sanitario

Il Covid 19 torna a far paura anche in corsia. Chiuso il reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, sospese anche le visite in via precauzionale. A firmare il provvedimento l'Asl dopo che si è sviluppato un focolaio che ha coinvolto infermieri, degenti e personale medico.