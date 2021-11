Covid 19, non si fermano i contagi nel salernitano Nuovi positivi a Scala e Siano, guariscono sette cittadini ad Atrani

Non si fermano i contagi da Covid 19 nel salernitano. In Costiera Amalfitana, mentre ad Atrani sono guariti 7 cittadini e restano così solo 7 infetti, nuovi positivi si registrano invece a Scala. Ieri sera, la notizia di altri cinque casi. A comunicarlo proprio l'amministrazione comunale che dunque fa sapere che il numero delle persone affette dal virus sale a 14. Intanto c'è apprensione anche a Siano, si teme un focolaio Covid tra i banchi. Gli alunni di quattro classi della primaria di un istituto comprensivo si sottoporranno al tampone, in seguito al contagio di alcuni alunni e insegnanti.