Scafati, spari nella notte: ferito un giovane Indagini in corso da parte dei carabinieri

A Scafati si torna a sparare. Nella notte un 27enne è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in una traversa di Corso Nazionale. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese. Sul posto sono intervenuti anche i militari della scientifica per i rilievi del caso. Il giovane - che risulta avere dei precedenti solo per resistenza a pubblico ufficiale - è stato colpito di striscio alla gamba destra e ha riportato una prognosi di 15 giorni. Sono in corso accertamenti da parte dei militari che, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e al racconto della persona ferita, proveranno a raccogliere elementi utili ai fini investigativi.

Al momento non si conoscono i motivi del ferimento che, tuttavia, ha riportato alla mente quanto accaduto ad inizio marzo quando un pregiudicato - che era tornato da poco in libertà - fu ferito in pieno centro con diversi colpi d'arma da fuoco.