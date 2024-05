Esplosione in un silos della zona industriale, paura a Salerno Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per le indagini

I carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal comandante Antonio Corvino, sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente avvenuto questa mattina nella zona industriale della città.

Per cause in corso di accertamento la deflagrazione è avvenuta all'interno di un silos di via Mecio Gracco. Lo scoppio è stato avvertito distintamente in tutto il circondario.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i carabinieri. Stando ad una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di sostituzione di un tubo. Non si registrano feriti tra i dipendenti.

I carabinieri hanno sequestrato la struttura ed avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno.