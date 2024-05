Castellabate: ricco calendario estivo per residenti e turisti Mesi di eventi e manifestazioni. Il sindaco: "Sempre più attrattivi"

Il Comune di Castellabate è pronto a vivere mesi molto intensi di eventi e manifestazioni di ogni genere che accompagneranno i giorni più caldi della stagione estiva ed oltre, offrendo diverse opportunità per i tanti visitatori che lo sceglieranno come meta per le proprie vacanze, e non solo. Giovedì 16 maggio, presso il Palazzo Municipale in Piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate, alle ore 18.00, è in programma la conferenza stampa di presentazione del calendario ufficiale di eventi che si svolgeranno per tutto l’arco del 2024. Il vasto programma, pensato per abbracciare e coinvolgere un pubblico più ampio possibile, si dirama in una serie di originali iniziative che si protrarranno fino al prossimo dicembre e che vedranno la diretta sinergia con le numerose associazioni locali. Nuovi format, importanti riconferme e una costante collaborazione con il territorio sono gli elementi chiave che caratterizzano l’offerta di eventi che animeranno la tanto attesa stagione di eventi che sarà incentrata sull’ormai riconosciuto slogan “Castellabate, la visiti, la scopri, la ami”.

“Siamo pronti a far conoscere a tutti il nostro ricco programma di eventi. Il nostro obiettivo è quello di rendere Castellabate sempre più attrattiva in ogni momento dell’anno. Per questo motivo il nostro calendario ha già preso il via nelle prime domeniche di maggio e si prolungherà fino ai mesi di novembre-dicembre. Le nostre azioni finalizzate alla destagionalizzazione stanno portando i loro frutti e vogliamo continuare su questa linea”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Dopo mesi di lavoro con tutti gli uffici competenti, siamo sicuri che gli eventi che accenderanno Castellabate nei prossimi mesi piaceranno proprio a tutti. Abbiamo cercato di garantire una serie di proposte che valorizzano le peculiarità del nostro territorio. Non saranno solamente momenti di svago per la collettività, ma vere e proprie occasioni di socializzazione e condivisioni”, sottolinea l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“Un mix incredibile di attività all’insegna del divertimento, della cultura e del totale intrattenimento, regaleranno giornate indimenticabili a tutti i cittadini e i turisti di Castellabate. Tra iniziative ricorrenti e nuovi appuntamenti, il cartellone che abbiamo ideato toccherà e darà luce alle varie forme di espressione artistica e culturale della comunità locale”, evidenzia l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.

“Già con l’ormai consolidata iniziativa di “Lungomare Vivo”, è iniziato il programma di eventi per questa stagione estiva ormai imminente e anche oltre. Siamo fiduciosi e speranzosi di ottenere un grande successo di pubblico, così come avvenuto negli anni precedenti”, rimarca il Consigliere, Clemente Migliorino.

“Ci sarà spazio per sport, cultura, musica, cinema e tanto altro ancora. Il tutto è avvenuto facendo leva sulla fondamentale collaborazione con le varie associazioni del Comune. Tra festival, concerti e la presenza di ospiti di grande caratura, crediamo di poter coinvolgere un’ampia fetta di pubblico che incrementerà, ulteriormente, il flusso turistico sul nostro territorio”, dichiara il Consigliere, Gianmarco Rodio.