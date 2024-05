Maiori, sorpreso con cocaina ed hashish: arrestato E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

A Maiori i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno arrestato D.B. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e di 17 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento della droga.