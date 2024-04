Salernitana, gli ultras dello Schalke 04: "Granata, non mollate mai" Striscione esposto ieri dalla tifoseria tedesca

Un’amicizia ormai storica e rinsaldata con tanti gesti nel corso degli anni. Tra Salernitana e Schalke 04 si è instaurato un rapporto di grande stima tra le due tifoserie. Tantissimi i tifosi tedeschi ospitati in Curva Sud Siberiano nel corso delle diverse sfide interne. Non sono mai mancate testimonianze di affetto e di stima pure nel corso delle diverse annate.

Salerno si schierò al fianco della tifoseria tedesca dopo la cocente delusione per la retrocessione in Bundesliga-2. Ieri, i supporters dello Schalke 04 hanno lanciato un messaggio di grande solidarietà al popolo granata. Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, durante il match di questo pomeriggio contro il Fortuna Düsseldorf, campeggiava uno striscione chiaro: “Ultras Salerno non mollate mai”. Una testimonianza di vicinanza per un momento sportivamente difficile da mandare giù, con il declassamento in serie B che resta boccone amaro da mandare giù.