Elezioni Nocera Superiore, escluse 6 liste di Bisogno e quella di Noi Moderati Pronto il ricorso: lo ha annunciato il deputato salernitano Pino Bicchielli

Caos elettorale a Nocera Superiore dove la commissione elettorale ha bocciato ben sette liste che erano state presentate per le elezioni Amministrative del prossimo 8-9 giugno. Escluse per alcune irregolarità documentali le sei liste del candidato sindaco Enrico Bisogno (riferimento dell'uscente Giovanni Maria Cuofano) che, per il momento, resta fuori dalla competizione. Bisogno, infatti, potrebbe presentare ricorso per provare ad invertire la situazione.

Ma la commissione elettorale ha bocciato anche la lista di Noi Moderati, a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano. “Ho fiducia che venga riammessa la lista di Noi Moderati perché sono esclusivamente motivi burocratici”. Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e commissario regionale per la Campania, Pino Bicchielli dopo la decisione del comitato elettorale che ha ricusato la lista di Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano. “Sicuramente il sacrificio di chi ha lavorato mesi e mesi per partecipare alle elezioni non può essere messo in discussione da piccolissime mancanze di carattere burocratico - ha detto il deputato salernitano - Non a caso, ad inizio della mia legislatura, ho depositato due disegni di legge tendenti a semplificare le modalità di partecipazione dei partiti alle elezioni amministrative”.