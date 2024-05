LIVE. Juventus-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Alcaraz, Iling jr, Yildiz, Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Salvati, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Legowski, Sfait, Kastanos, Di Vico, Simy, Weissman. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Santoro di Messina - assistenti: Zingarelli e Bahri - IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/Avar: Nasca.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Allo Stadium contro la Juventus, il tecnico dei granata Stefano Colantuono riparte dal 3-4-2-1. Fiducia a Ikwuemesi nel reparto offensivo e a Fiorillo tra i pali. Pierozzi, Fazio e Pirola formeranno il trio di difesa; Sambia e Zanoli saranno gli esterni con Basic e Coulibaly in mezzo. Sulla trequarti fiducia a Vignato e Tchaouna. In casa Juventus spazio al consueto 3-5-2: in avanti, Kean la spunta su Milik per far coppia con Vlahovic. Gatti, Bremer e Rugani si posizioneranno a difesa di Szczesny. Locatelli sarà il perno di centrocampo, McKennie e Rabiot le mezzali e Kostic e Cambiaso gli esterni.